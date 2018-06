Annuncio choc sulla prima pagina dell'edizione odierna della Gazzetta di Reggio: "I Piazza: 'Vendiamo la Reggiana'. Dopo i fatti di Siena: 'Troppo impegno per una famiglia sola'".

Per l'approfondimento basta spostarsi a pagina 2 e 3 dove viene ribadito: "L'annuncio di Piazza: «Reggiana in vendita». Il patron americano rompe il silenzio e mette sul mercato la società di calcio: «Invitiamo potenziali partner o proprietari a farsi avanti immediatamente»". Ecco alcuni stralci delle parole di Piazza: "Ci abbiamo pensato tanto, ma questa è una battaglia molto impegnativa da combattere per una famiglia sola" e "Si stanno avvicinando scadenze che non ci lasciano il tempo di prendere una pausa e lavorare sulle questioni legali".