Gazzetta di Reggio: "Reggiana autoritaria batte Siena in rimonta"

Sono iniziati ieri sera, con le gare di andata, i quarti di finale dei playoff. E' terminata 2-1 la sfida tra Reggiana e Robur Siena e l'edizione odierna della Gazzetta di Reggio ha titolato: "Reggiana autoritaria batte Siena in rimonta. Toscani avanti ma Manfrin li riprende e Altinier raddoppia". Quindi le pagelle granata: "Il top: il Manfrin ritrovato. Il flop: Cattaneo non illumina". Non mancano le voci dagli spogliatoi: "«Domenica dobbiamo fare un'altra gara di sacrificio». L'allenatore Sergio Eberini elogia il carattere dei suoi e pensa già al ritorno: «Abbiamo vinto anche per i nostri tifosi che al Franchi si faranno sentire»" e il bomber: "Altinier ritrova il gol: «Cuore oltre l'ostacolo grazie al pubblico»". Infine "lo spettacolo del tifo": "Coreografie coinvolgenti. Al Città del Tricolore la carica degli 8.500. Nei distinti 650 ragazzi"