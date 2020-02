vedi letture

Gemelli D'Ambrosio. Danilo in A, ma Dario è l'unico onnipresente in Serie C

Se Danilo D'Ambrosio è uno dei giocatori più apprezzati, per impegno e duttilità, della nuova Inter targata Antonio Conte suo fratello gemello Dario, difensore della Robur Siena in Serie C, non è da meno. Il giocatore dei toscani, che con il fratello condivide anche il ruolo di terzino destro, è infatti l'unico giocatore di movimento dell'intera terza serie a non aver saltato neanche un minuto delle 25 giornate di campionato finora disputate. Una vera eccezione, quella del giocatore bianconero, che assume ancor più valore se rapportato al minutaggio del fratello protagonista in Serie A: Danilo in nerazzurro, complice qualche infortunio di troppo, ha messo a referto appena 760' in campo, appena 1/3 di quanto fatto dal gemello.