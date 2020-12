Gentile parla dopo l'incendio: "Sto pensando di andarmene. Foggia non merita certe cose"

Federico Gentile, il giocatore del Foggia a cui è stata incendiata la porta di casa nei giorni scorsi come atto intimidatorio da parte di ignoti, ha preso la parola dopo alcune ore da quanto avvenuto: "Mi dispiace per quanto accaduto, ma voglio guardare avanti - dice Gentile a La Gazzetta dello Sport -. Sto pensando di lasciare Foggia, è un episodio molto grave che ha scosso me e la mia famiglia. Rifletterò nei prossimi giorni. Ringrazio tutti i tifosi che mi hanno dato solidarietà, questa città non merita tutto questo. Questa è delinquenza e non appartiene assolutamente al mondo dello sport e del calcio".