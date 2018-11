Ghirelli a TMW: "Telefonata da Balata? Sì, gli ho detto che..."

© foto di Francesco Scopece/TuttoLegaPro.com

"Non abbiamo ricevuto neanche una telefonata dalla B". Nel giorno della sua elezione a presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli aveva tuonato così. Nell'intervista di oggi a TMW, si torna su quella chiamata attesa da Mauro Balata: “L’ho ricevuta. Però quella vicenda ha strappato anche i rapporti umani. E per fortuna è arrivato Gravina, che ci obbligherà tutti a sederci attorno a un tavolo. Se non ci fosse stato lui vi sarebbe stato un problema nel parlarci. Si parla di riforme: prendiamo gli ultimi trent’anni. La C è passata da 90 a 60, la A da 18 a 20, la B da 20 a 22. Ci andrei cauto, a parlare di chi è riformatore e chi no".

La mossa estiva della B resta problematica.

“Abbiamo lavorato per due anni in Consiglio Federale, poi in un’ora e mezza avevano bisogno di far partire i campionati e l'hanno fatto senza dirlo a nessuno. Senza Gravina, sarebbe un disastro generale. Balata mi ha chiamato, sì, per farmi gli auguri: gli ho detto che magari bisognerebbe parlare di altro, noi due".