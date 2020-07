Ghirelli celebra la Reggiana: "Fortissima. La C riparta da tifosi e credito d'imposta"

vedi letture

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, parla così in collegamento con Sky Sport dopo la finale dei playoff che ieri sera ha premiato la Reggiana come quarta squadra promossa in Serie B: "Immaginiamo cosa sarebbe potuta essere una finale giocata a doppio turno Bari-Reggio Emilia. Rimane il risultato tecnico, la Reggiana è una fortissima squadra, ed ha prevalso su un'altra che lo è altrettanto quanto il Bari: è stato un percorso incredibile, basti pensare che sono stati ripescati lo scorso anno. Hanno avuto un mister eccezionale".

Come state preparando la nuova stagione di Serie C?

"Inizieremo il campionato il 27 settembre, per la prima volta non avremo la Coppa Italia perché partendo così tardi e dovendo chiudere prima per gli Europei, oltre ad avere già dei turni infrasettimanali, era difficile infilarcela. Sarà un campionato sempre bello e combattuto, auguriamoci di avere gli stadi aperti, che ora è il vero problema che abbiamo, e che la situazione del paese vada migliorando a livello sanitario e si attenuino i protocolli, ma anche che il Governo ci aiuti sul credito d'imposta, assieme ad altri sport come pallavolo e basket che rischiano di non avere né pubblico né sponsorizzazioni. In più speriamo che ci siano passi avanti sull'apprendistato, dato che per la prima volta di recente siamo stati paragonati all'apparato industriale. Questo darebbe una mano a migliorare la Lega Pro".