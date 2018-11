Ghirelli: “Consiglio Federale deciderà il format della Serie B”

© foto di Dario Fico/TuttoNocerina.com

Il Presidente della Serie C, Francesco Ghirelli, nel pre-gara di Monza – Imolese commenta l’iniziativa della terza serie di schierarsi al fianco delle donne nella giornata di contrasto alla violenza: “E’ un’iniziativa che ci permette di far scendere in campo il calcio per combattere una delle cose più orribili che ci possano essere. Quindi noi che abbiamo i gironi su tutto il piano nazionale, così come gli altri anni, scendiamo in campo anche per queste cause. Noi siamo la lega dei valori e la Lega del calcio dei comuni d’Italia scendiamo in campo esattamente per questa situazione”.

Perché è stata scelta Monza, quest’anno, come location di qusta manifestazione: “Monza si è candidata, quindi è una scelta prima di tutto di Monza e tutte le manifestazioni poi si sono svolte in tutti gli stadi della Lega Pro. Ci hanno invitato e hanno messo in campo un’iniziativa di grandissimo valore e quindi li ringraziamo”.

Sulla nuova presidenza del Monza: “Portano sicuramente un grande lustro alla Serie C, portano anche esperienza. Sono stati al vertice per tanti anni non solo del calcio italiano, ma del calcio nel mondo. Per noi è una grande occasione, certamente porteranno una capacità imprenditoriale e una passione e noi ne abbiamo bisogno”.

Sulla ristrutturazione della Serie C: “Se ne discuterà in consiglio federale e vediamo come possiamo andare avanti. E’ stato, sicuramente, un anno orribile che ha determinato grossi problemi e stiamo cercando di rimettere in piedi il calcio, la passione e il mito. Nel momento in cui si mettono in campo i valori si cerca di dimenticare l’estate che è stata terribile. Noi abbiamo chiuso gli stadi e non abbiamo fatto giocare le squadre giovanili ed è una delle cose peggiori che possa avvenire. Stiamo provando a cambiare il verso di questa situazione”. Adesso si deve aspettare la sentenza definitiva sulla questione delle 19 o 22 squadre? “Assolutamente no, anche perché non possiamo aspettare marzo. Sarà il consiglio federale che c’è proprio domani e il presidente Gravina finirà e ci dirà quale sarà la data di discussione e suppongo che entro dicembre ci sia una prima definizione altrimenti saremo in una situazione abbastanza critica”.

Sul campionato cadetto: “A 19 squadre è bene che ce la scordiamo la Serie B, ha già fatto talmente danni che è bene che se lo scordino; sarà a 20 o a 22. Diciamo che in linea generale il Presidente Gravina ha messo nel suo programma 20 come punto di riferimento, ma bisognerà discuterne, è evidente che la nostra richiesta proprio per risanare questa vicenda di mettere il diritto del calcio e la direzione è quella di andare a 22, però siamo talmente vicini a Gravina che abbiamo bisogno delle riforme che ci sedieremo a quel tavolo per discutere con la massima serenità. Noi siamo 60 con 8 concessioni invece che 9, si andrà a 60 e questo è il format della Lega Pro”.