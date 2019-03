Ghirelli: "Cuneo ha crediti per la multa. Ma non so se bastano"

Fonte: Tuttoc.com

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ai microfoni di campioni.cn ha dichiarato: "Confermo che il Cuneo ha da parte dei crediti che può utilizzare per pagare la multa, evitando in questo modo l'esclusione. Bisogna vedere se i fondi a disposizione del Cuneo saranno sufficienti per pagare per intero la multa, ad oggi non lo so con certezza".