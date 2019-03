Ghirelli dopo l'incontro con gli arbitri: "Parole hanno un peso"

Fonte: Lega-pro.com

Sono felice perché è una giornata importante per la Serie C. Noi per “cambiare passo” dobbiamo essere la Lega dell’innovazione del rispetto delle regole, delle curiosità, del sorriso. Noi per essere forti dobbiamo fare Squadra con un grande senso di appartenenza.

Usciremo da questo percorso di “Forche Caudine” del campionato 2018-19 più temprati per costruire la Lega con una IDENTITA’, con SOSTENIBILITA’ ECONOMICA e con REGOLE.

Noi siamo la Lega del calcio dei Comuni d’Italia.

Noi siamo la Lega dei PULMINI che partendo dalla sede dei Clubs percorrono le strade dei Comuni d’Italia per raccogliere ragazzi e ragazze per formarli nel gioco del pallone e per toglierli dalle strade.

Voi arbitri, assistenti, fate parte di questa Squadra. Siate orgogliosi perché a pochi capita nella vita di essere protagonisti di una mission così piena di valori.

A te Marcello Nicchi grazie per la tenacia con cui cammini con la “schiena ritta” e grazie all’AIA per il lavoro che ci dedica permettendo di rinnovare, ad ogni partita, la nostra mission.

A te Danilo Giannoccaro, grazie per essere il condottiero di una squadra che ti affianca e che ringrazio per la crescita che ogni giorno constatiamo con gli arbitri e gli assistenti.

Oggi non posso non ricordare che è l’8 marzo, un segno importante della crescita e della evoluzione della storia dell’umanità.

Ora, usando alcune parole, vorrei provare ad interloquire con voi, Assistenti ed Arbitri della Lega Pro:

GRAZIE

per il vostro lavoro che in ogni giornata “donate” per il calcio dei Comuni d’Italia. Noi insieme siamo parte di quel reticolo sotterraneo che pulsa e che contribuisce a fare un miracolo quotidiano: quest’Italia bella e “scassata” si tiene e regge, anche e soprattutto, per il lavoro che svolgiamo.

SCUSA

per la maleducazione dominante e che porta chi non ottiene risultati a scaricare la propria frustrazione, su di voi.

PROFESSIONALITA’

è quella che voi ogni giorno dovete perfezionare con l’applicazione rigorosa, affinché la vostra prestazione migliori e vi consenta di diminuire il numero degli errori.

REGOLE

è la bussola del nostro operare e che mette tutti in condizione di lavorare con certezza e con pari opportunità. Le regole sono quelle che governano il sistema e sono il contrario della deroga, dell’elusione e dell’agire di chi pensa che valgano solo per gli altri.

RESPONSABILITA’

il governare e l’agire per garantire a tutti le stesse condizioni. L’altra faccia è di chi pensa che ci sia un agire doloso: in questo caso ha solo una strada, denunciare alla Procura della Repubblica ed io lo affiancherò nell’andare, altrimenti taccia.

TECNOLOGIA

in questo fine settimana si parte con l’utilizzo degli auricolari. La tecnologia coadiuva voi, arbitri ed assistenti, consentendo il miglioramento della vostra prestazione.

FORMAZIONE

noi siamo la Lega che forma ARBITRI, ASSISTENTI, DIRIGENTI, CALCIATORI, ALLENATORI.

Siamo la palestra formativa per le Leghe di B ed A, cioè del calcio italiano.

SERVIZIO

è ciò che rendiamo al calcio italiano con la FORMAZIONE.

La formazione è affascinante per chi vi si dedica, ha un costo in termini finanziari, in errori dovuti alla fase dell’apprendimento e impone investimenti come oggi facciamo con gli auricolari.

Questo va riconosciuto alla Lega Pro.

RISPETTO

è ciò che vi è dovuto e noi lo pretenderemo, facendo rispettare le regole.

GIOCO

è quella palla che rotola sul terreno verde. È un bene prezioso che riunendo donne e uomini, spesso diventa l’unico segno forte di identità di una Città, di una Comunità.

GENTILEZZA

parola e valore dimenticati per cedere il passo ad AGGRESSIVITA’.

La gentilezza è più forte dell’ aggressività e vince se non si molla e non si arretra. Sembra soccombere ma è come un fenomeno carsico, riemerge e vince.

ASCOLTO

abbiate la pazienza e la forza sempre di “mettervi in ascolto” contrastando la supponenza. Ascoltare, ancor meglio saper ascoltare, è la chiave per migliorare se stessi, la propria prestazione nel governare le situazioni.

SQUADRA

noi siamo, insieme, la squadra del calcio dei Comuni d’Italia:

SORRISO – CURIOSITA’ – CORAGGIO.