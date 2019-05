Fonte: TuttoC.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha così commentato l'inizio dei playoff, nei quali si sono registrate molte presenze sugli spalti dei vari stadi di Serie C, con anche tante famiglie al seguito delle squadre impegnate in campo: " I play-off sono un nuovo "campionato"' con partite di rilievo, molto sentite che, quest'anno, hanno un duplice traguardo: due posti per centrare la Serie B. Rappresentano storie di calcio, di piazze e di tradizioni, che uniscono le generazioni nel segno dei colori della squadra del cuore. È bello vedere tantissima gente, giovani e donne nei nostri stadi. La C si fa grande con l’entusiasmo dei tifosi, questo può essere un segno del nuovo inizio".