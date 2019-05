Fonte: TuttoC.com

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha commentato a Rai Sport la finale di Coppa Italia Serie C vinta dalla Viterbese davanti a un "Rocchi" esaurito: "Il merito di questo spettacolo è di chi ha permesso di farlo e di quella squadra invisibile chiamata Lega Pro che ha dato l'anima per questo bellissimo spot del calcio. Questa è la Serie C. Adesso però dobbiamo cambiare passo, dare sostenibilità ai club, rispettare le regole fino in fondo. E poi finalmente la palla potrà tornare a rotolare. Vorrei vedere sempre pubblici così meravigliosi: lavoreremo per questo e per le regole".