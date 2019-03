© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli intervistato dal TgR Basilicata ha parlato della situazione del Matera spiegando che il club lucano non doveva neanche essere al via del campionato: “Quanto accaduto è una sconfitta per tutto il mondo del calcio e dispiace per la città che quest’anno è la capitale europea della cultura. Però continuo a ripetere che il Matera non doveva proprio disputare il campionato. In estate sia io sia Gravina chiedemmo al commissario la sua esclusione, assieme a quella di altre società che non avevano una fideiussione regolare. - conclude Ghirelli come riporta Tuttomatera.com - Il perché queste hanno partecipato al campionato bisogna chiederlo a loro".