Fonte: lega-pro.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In riferimento agli incidenti scoppiati poco prima della gara del campionato Serie C tra Teramo e Rimini, è intervenuto Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro:

"Il nostro calcio mette in campo i valori e non tollera la violenza. Non la accetta. Con le società in sinergia abbiamo dato vita ad iniziative per riportare le famiglie sugli spalti. Ora i club del Teramo e del Rimini sono chiamati ad applicare, con il giusto rigore, l’istituto del gradimento.

Siamo di fronte a delinquenti che non hanno niente per definirsi tifosi. Abbiamo speso troppe parole, da oggi chi vuole preservare il gioco del calcio applichi le regole per tutelare un patrimonio che è di uomini, donne, bambini e bambine".