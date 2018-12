© foto di Francesco Scopece/TuttoLegaPro.com

Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha parlato ai microfoni di TuttoC.com dell’ipotesi di giocare il turno natalizio spalmato fra il 26 e il 27 dicembre: "Noi siamo un mondo un po' bizzarro. Ci diciamo che bisogna riportare la gente allo stadio e quando c'è la possibilità di farlo, cioè a Natale quando le scuole sono chiuse e i ragazzi possono venire a seguirci con nonni e genitori, noi chiudiamo gli stadi. E poi ci lamentiamo. Tutti insieme, avevamo fissato, sin dall'inizio del campionato, questo turno natalizio, come accade in altri paesi. Poi si è aperta una discussione, con l'ipotesi di rinvio. La maggior parte delle società ha deciso di mantenere ferma la soluzione di giorno 26, con la possibilità di giocare, senza problemi, anche il 27. Ogni team potrà scegliere, insieme all'avversario, in quale dei due giorni giocare. Non si potrà andare oltre perché poi saremmo troppo a ridosso del turno successivo".