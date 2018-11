Ghirelli incontra Poulinakis: "Collaborazione per risolvere i problemi del Rieti"

Fonte: TuttoC.com-Ufficio Stampa Lega Pro

© foto di Francesco Scopece/TuttoLegaPro.com

Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro, ieri a Roma ha incontrato Manthos Poulinakis, Presidente Rieti Calcio. “E’ stata una tappa importante - ha dichiarato Ghirelli – per una panoramica sui temi che riguardano la Lega Pro dopo il disagio per l’incertezza che ha interessato il campionato e il conseguente disastro per i club. La scelta decisa per cambiare è fare le riforme ad iniziare dal semiprofessionismo”.

“I referenti dei vari uffici della Lega Pro – continua Ghirelli – si confronteranno con quelli del Rieti Calcio per collaborare e risolvere le questioni del club.

Ci siamo dati un appuntamento a Rieti prossimamente”.