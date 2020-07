Ghirelli: "La gare di C sono monitorate da SportRadar, non si manipola il risultato"

Un flusso anomalo di scommesse, e una notizia che ha scosso il mondo della Serie C.

Il riferimento, fatto dal quotidiano La Repubblica , è relativo al match dello scorso 12 gennaio tra Virtus Verona e Gubbio, che vedeva la formazione umbra in vantaggio prima che il match fosse sospeso per l'infortunio del direttore di gara, il sig. Luigi Catanoso di Reggio Calabria (al tempo in C non era previsto il quarto ufficiale); arbitro che non sarebbe a ora indagato, ma la Guardia di Finanza sta approfondendo alcuni flussi di scommesse su match - per altro dei campionati Primavara - diretti dal medesimo arbitro.

A ogni modo, su questo, è intervenuto stamani il numero uno della Serie C Francesco Ghirelli: “Tutte le partite sono monitorate attraverso SportRadar rendendo così più difficile l’azione di chi volesse manipolare un risultato di una partita di Lega Pro. In merito all’inchiesta della Procura della Repubblica di Roma siamo rispettosi degli atti in corso e quindi ci asteniamo da ogni commento. Sarà compito della Procura Federale, ove ne ravvisasse la necessità di agire. Per quanto riguarda la Serie C, dopo aver dotato gli arbitri e gli assistenti degli auricolari per consentire di utilizzare la tecnologia disponibile per migliorarne la prestazione, ha deciso dal campionato 2020-2021 di dotarsi del contributo del “quarto uomo” nella conduzione delle partite di calcio”.