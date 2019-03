Ghirelli: "La riforma va affrontata senza tabù sul numero"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Presente ieri a Pisa per il match fra i nerazzurri e l'Entella, il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha commentato: "E' stata una bellissima partita - riporta Tuttoc.com - soprattutto il primo tempo, velocità e tecnica notevoli, poi un pubblico meraviglioso. Quello della Serie C è un lungo percorso, siamo il calcio dei comuni di Italia, abbiamo piccole e grandi società: la riforma va affrontata senza tabù sul numero, si deve lavorare maggiormente sul sistema calcio. A chi crede nel calcio chiedo scusa, è un campionato travagliato, ne sento in pieno la responsabilità, ma se si fossero rispettate le regole sarebbe andata diversamente. Mi auguro poi si volti già con i playoff, che vogliamo giocare con la migliore delle situazioni che si può determinare. La Lucchese soprattutto versa in situazione complicata, loro e il Cuneo rischiano esclusione. Il campionato è travagliato. Il presidente del Pisa? Tra me e Corrado c’è un feeling che prosegue da tanto tempo, mi ha fatto piacere vedere con lui la partita".