Ghirelli: "Lucchese? Provo dispiacere. Per fortuna regole son cambiate"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha concesso una lunga intervista ai colleghi del Corriere Fiorentino per commentare - tra le altre cose - il fallimento della Lucchese: "L’avevamo detto. Guardi per me è odioso sottolinearlo ma è così. Innanzi tutto provo un grande dispiacere, non solo per la squadra ma pure per la città, ma se all’inizio del campionato chi doveva avesse assunto una posizione decisa non saremmo arrivati a questo. Dovevano controllare se la fideiussione era valida, altrimenti escludere il club dal campionato. Per fortuna le regole sono cambiate. A gennaio incontrai proprietari? Io andai per porre due questioni: la prima era che tornassero indietro rispetto alla decisione di venderla a un gruppo inaffidabile; la seconda di mettere in campo una fideiussione valida. Lo sa quanto sarebbe costato mettere in sicurezza la fideiussione? Intorno ai 3.000 euro. Invece hanno preferito portare tutto allo sfascio".