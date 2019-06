Ghirelli: "Mai più campionati falsati. Ma gli sgravi fiscali sono necessari"

© foto di Francesco Scopece/TuttoLegaPro.com

Nel forum all’ANSA “Il calcio siamo noi/Sessanta anni di serie C e d’Italia” il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha parlato anche del format della prossima stagione e delle nuove regole più stringenti sulle iscrizioni: “Ci saranno tre gironi l'anno prossimo, ma fino a sabato penso a concludere bene questo campionato. Bisogna poi vedere chi si iscriverà. Di certo sarà un'occasione incredibile l'anno prossimo. Avremo un campionato straordinario, si sono innestate squadre che sono delle favole, come Picerno e Pianese, più grandi piazze come Avellino, Bari, Cesena e Venezia”.

Cosa pensa della situazione del Trapani? E cosa farete affinché non si ripeta?

“I giocatori del Trapani stanno dando un esempio di sportività. Così come i ragazzi della Lucchese nei playout. Ma il prossimo anno non succederà una cosa del genere. Alla fine di dicembre abbiamo fatto la vera riforma più innovativa, dopo 2 bimestri di mancati pagamenti, si uscirà dal campionato".

Lei oggi ha lanciato l’allarme di un campionato che potrebbe non partire

“Noi siamo con il calcio italiano e con la Serie C a un passaggio di riforma epocale. Ne siamo obbligati perché dobbiamo rimettere in sicurezza il calcio italiano. Per reggere le sfide bisogna fare strutture e dare prospettive ai ragazzi. Ci vogliono quindi risorse. Me lo devono dire, cosa vogliamo essere? Mi chiedono spesso come facciamo a reggere in questo paese scassato: qui c'è un reticolo di professionisti sul territorio, ma vogliamo tenere questo tessuto? Vogliamo che una parte delle risorse date al Fisco, tornino alle società senza mettere un euro in tasca, ma per i giovani. Con quei soldi si faranno investimenti per i giovani. Così do lavoro e metto in moto consumi. Un circuito virtuoso che si è interrotto perché? Vorrei saperlo. Ieri sera abbiamo scoperto che questo percorso non c'è più. Ci si ragioni".