Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha proseguito il suo intervento nel corso dell'evento che presenta la convenzione tra Lega Pro e Fidi Toscana. Come raccolto da TuttoC.com il numero uno della terza serie ha battuto il tasto sull'inutilità della riduzione del numero di squadre nella sua categoria: "Noi non siamo per ridurre il numero delle squadre perché siamo passati da 90 a 60 qualche campionato fa ma non abbiamo risolto il problema. Questo ci ha portato a riflettere su un elemento che deve essere chiaro: il problema che abbiamo di fronte nel calcio italiano di oggi è quello di ragionare a sistema. Per arrivare a una riforma dei campionati bisogna fare passaggi netti e precisi quindi mettere intorno a un tavolo le Leghe e ragionare primariamente sul fatto che ogni Lega deve avere una mission: la Serie A deve essere la Lega che fa calcio internazionale e diventi competitiva a quel livello perché è chiaro che un maggiore sviluppo da questo punto di vista metterebbe a disposizione più risorse. Noi dobbiamo essere territorio e formazione giovani, poi la sostenibilità economica e le regole. Io mi batterò contro la riduzione a prescindere perché allontana ancora una volta dal vero problema e visto e considerato che abbiamo potere di interdizione lo useremo per il bene del calcio. Se non si affronta ragionamento su sistema calcio non ne usciremo. Noi siamo presidio sul territorio, siamo educazione civica, togliere i giovani dalla strada: lo si vuole eliminare? Lo si dica! Non possiamo essere additati ogni volta che si parla della Melandri. Si vuole tagliare? Lo si dica pubblicamente!".