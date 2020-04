Ghirelli: "Nell'assemblea di due giorni fa ci siamo quasi messi a piangere. La C ha problemi seri"

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, parla così a La Domenica Sportiva a proposito delle possibilità di ripartenza della terza serie italiana: "La prima partita interrotta è stata Piacenza-Sambenedettese, il 21 febbraio. La notte tra 21 e 22 ho telefonato ai presidenti delle squadre di Veneto e Lombardia, dicendo loro di stare a casa che non si poteva giocare. Abbiamo messo la salute al primo posto. Due giorni fa ho svolto un'assemblea drammaticamente emozionante con tutti i miei 60 club. Cesare Fogliazza, presidente della Pergolettese, si trova nel comune in cui c'è il massimo numero di morti in Italia, ha perso il nipote di 37 anni e il medico sociale. Giuseppe Pasini, presidente della Feralpi, sta nella provincia di Brescia, dove c'è il massimo numero di morti. Ci siamo quasi messi a piangere in assemblea, e quando parlo con loro di riaprire il calcio faccio una fatica tremenda. La sera Cesare mi ha telefonato dicendomi che quell'assemblea gli aveva dato la forza di ricominciare: è il più bel riconoscimento della mia vita, e l'ho ringraziato. C'erano presidenti che mi chiedevano di restituire le fidejussioni. Manca la liquidità: questo impianto sociale, quest'esperienza unica, rischia di perdere continuità aziendale. Rischia di esserci una falcidia totale, hanno bisogno di interventi oggi e non domani. Il lavoro di Spadafora, assieme a Gravina, è stato eccezionale. Dobbiamo mettere un tetto, per evitare che al prossimo temporale crolli tutto. Servono sacrifici, grandi sacrifici insieme, per rimettere tutto insieme. A volte bisogna fermarci, stare zitti, e sentire il dolore della gente. I danni veri saranno nel 2020/21, come si fa ad andare allo stadio? Lì c'è gente che esulta, scalpita per un gol, mi urla nell'orecchio ma non ha la mascherina. Oltre la sicurezza tradizionale, quella per l'ordine pubblico, bisogna averne altra per la sanità, per la gente. Il calcio deve parlare questo linguaggio, altrimenti il più grande gioco popolare fa la fine del Colosseo. Solo che nei nostri stadi non ci andranno più nemmeno i turisti...".

Che si può fare per risolvere questi continui problemi economici?

"La prima cosa da fare oggi è risolvere la questione della salute. Non dobbiamo guardare dal buco della serratura, quando parliamo di taglio dei costi eccetera, chi affronta le questioni con lo stesso piglio di allora sbaglia. Noi oggi abbiamo gli stadi vuoti, questo è il punto dal quale ripartire. Abbiamo formato un comitato di crisi dal 9 marzo, i miei dirigenti lavorano senza fermarsi mai, per essere di supporto e vedere come fare. Nella migliore situazione abbiamo un danno di 20 milioni, ma credo che sarà almeno di 84. Ed è uno scenario conservativo. Che dobbiamo fare, tagliare i costi noi? In queste situazioni ho cambiato il mio carattere. Mi dicevano che avevo un caratteraccio, ma ora sto attento. Ognuno sopra di noi ha una domanda terribile: ce la faremo noi e i nostri cari? Questo è il problema che hanno i miei presidenti e devo capirlo. Non c'è bisogno di urla, e se ci sono devo rispettarle. Sono problemi seri. Se un presidente deve scegliere, tra azienda e calcio scende l'azienda. Ecco perché il calcio si presenta fragilissima, dobbiamo stare insieme per superare i crateri creati dal virus. Sotto di noi abbiamo un altro mondo immenso, la Serie D, che rischia di saltare. Si parla di 3000 società a rischio. Per noi, per reggere l'urto, la cassa integrazione è vitale. Almeno fino a novembre, poi faremo interventi nostri in sussidarietà, taglio dei costi. Stiamo lavorando su un piano strategico che risolva questi problemi posti".