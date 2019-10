© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, ospite degli studi del programma televisivo Cpiace, in diretta su SanMarinoRTV, ha parlato a 360 gradi del suo modello di Serie C. Questo un estratto delle sue parole: "Ritengo che la regola più simbolicamente forte sia stata quella delle riammissioni, per la prima volta i club virtuosi prevalgono su quelli furbi. Dobbiamo lavorare sulla sostenibilità economica dei club: è il nostro maggiore impegno. VAR? Il nostro è un problema economico finanziario, magari si potesse fare. Abbiamo dotato gli arbitri di auricolari, vi è una formazione molto forte. Il fatto che Giannoccaro sia il vice di Rizzoli dimostra quanta capacità di formazione ha questa Lega di Serie C. Noi siamo la lega del territorio, quella dei pulmini: quella che va a prendere a casa ragazzi e ragazze per portarli allo stadio o al campo sportivo per allenarsi e imparare a giocare a calcio. Siamo un presidio sul territorio, li togliamo dai rischi che corrono lungo la strada. Per fare questo i nostri club pagano un prezzo, da qui nasce la richiesta al governo della defiscalizzazione".