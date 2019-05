Ghirelli: "Play off nuovo inizio all'insegna di agonismo e confronto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

“Un giovane tifoso mi ha fermato e mi ha chiesto. Presidente, cosa sono i playoff Serie C? Sono un nuovo inizio all’insegna di agonismo, confronto e famiglie sugli spalti”.

Il Presidente Francesco Ghirelli traccia il bilancio a poche ore dal termine della prima gara di andata della fase nazionale dei Playoff Serie C.

“Stadi esauriti, curve colorate e con coreografie uniche - racconta Ghirelli - per giornate speciali che uniscono le generazioni. Sugli spalti giovani e persone con i capelli bianchi a testimoniare che il calcio è una storia da vivere con orgoglio. La Serie C è senso di identità e senso di appartenenza ai colori della maglia e della città”.

“Il senso del calcio è questo - continua Ghirelli - è nello striscione che riporta parole come cuore e passione, è nel tifoso non più giovane che abbraccia il nipote al gol della sua squadra, è la mamma che mette la sciarpa del club al collo del figlio. Non sono scene di un sogno, ma immagini dagli stadi dei nostri play”.