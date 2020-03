Ghirelli: "Porte chiuse in serie C? I mancati incassi creano un problema enorme"

Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli è stato intervistato da TuttoC.Com: "Noi aspettiamo il decreto del governo. Da quello che apprendiamo si andrà a porte chiuse. Noi abbiamo lavorato in una certa direzione ma di fronte all'emergenza del Paese siamo coerenti con quanto detto. C'è una catena di comando, dobbiam lasciar da parte quanto pensato e, come Garibaldi, dire tutti insieme 'Obbedisco'".

Senza introiti al botteghino e col rischio che gli sponsor diminuiscano, non si rischia il fallimento di qualche club?

"Venerdì scorso ho detto al ministro Spadafora, ricordandolo in questi giorni al suo entourage, che non volevamo le porte chiuse perché il calcio senza pubblico non esiste e perché le nostre società, a differenza delle altre serie professionistiche, vivono in gran parte con gli introiti provenienti dallo stadio. Di conseguenza nei provvedimenti finanziari che il governo si appresta a prendere, bisognerà tener conto di questo elemento. In questi mesi abbiamo lavorato sulle regole, sulle procedure per rispettare i regolamenti ed è evidente che i mancati incassi creano un problema enorme. Credo che il ministro raccoglierà questo tema".