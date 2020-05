Ghirelli: "Presenteremo in Consiglio la proposta delle fideiussioni per le iscrizioni"

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ai microfoni del Giornale di Vicenza, ha parlato del futuro delle future iscrizioni al campionato di Serie C: “La proposta per le iscrizioni al prossimo campionato c’è e verrà portata in Consiglio perché è un modo per sbloccare capitali. Basti pensare che tra Serie B e C si parla di 37 milioni di euro, liberare questo capitale sarebbe un enorme aiuto, ma allo stesso tempo daremo le garanzie e poi applicheremo uno strumento ancora più selettivo nei controlli per colpire gli inadempienti e i banditi”. Ghirelli aveva lanciato l’idea di non far pagare i 350mila euro d’iscrizione ai campionati per la prossima stagione alle formazioni della terza serie.