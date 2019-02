Ghirelli: "Pro Piacenza e Matera colpo di credibilità per Lega Pro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, è stato ospite presso l’Auditorium FIGC di Perugia di 'Pallonate', l'appuntamento settimanale di Umbria24 spaziando sui vari temi caldi di terza serie: "A Perugia abbiamo fatto la terza tappa de 'Il Pallone d'Italia': insieme al Ministero dell'Interno, alle istituzioni locali e alle società dell'Italia centrale abbiamo provato a far tornare negli stadi il gioco del pallone, il semplice divertirsi o rammaricarsi per la sconfitta. Far tornare le persone allo stadio intorno all'evento partita. In molte città che sono sedi delle nostre squadre, i giovani non conoscono che la loro squadra milita in Serie C. Oggi i ragazzi hanno il calcio distante, dobbiamo ricostruire un percorso che parta da un'emozione, da un racconto per poter riportarli allo stadio".

"La sicurezza degli stadi? Abbiamo risposto a fatti gravissimi, sostanzialmente introducendo meccanismi che impedissero di entrare allo stadio, come la Tessera del Tifoso. I tifosi non avevano ragione ad osteggiarla, se si vuole bene alla propria squadra deve superare queste difficoltà. Noi vogliamo trasformare la TdT che non sia più ostacolo, ma una fidelizzazione allo stadio. I problemi di sicurezza ora sono nelle autostrade più che negli stadi. Fermo restando il ruolo della polizia all'esterno, negli stadi ci vuole lo SLO che alimenta l'evento e che costruisce intorno alla partita una grande gioia. Non c'è tempo. Mi dicono spesso che nei nostri stadi ci sono poche persone, mi preoccupa che l'età media dei tifosi sia alta".

"Cosa mi spinge a continuare a lavorare nel calcio? Io non posso smettere avendo la responsabilità del negativo, ma consegnando a figli e nipoti un calcio che è quello che ho visto io, quello gioioso, quello dei 'vaffa' che restavano all'interno del momento. Io vorrei provarci per un tempo limitato, altrimenti significa che se non cambiano le cose la colpa è la mia".

"Obblighi rigidi che non ammettono più fallimenti e mancati pagamenti degli stipendi? Non rigidi, ma normali. Quelli che ogni azienda deve avere. Se non ho il denaro per far calcio, non posso farlo. Se non ho uno stadio a norma e sicuro, non posso iniziare il campionato. Perché prima si poteva? Se parliamo del Pro Piacenza o del Matera che è stato un colpo di credibilità drammatico, non so quanto tempo ci vorrà per recuperarlo pur non avendo colpa ma so che devo assumermi la responsabilità, non c'era bisogno di alcuna riforma, ma a luglio non dovevano iscriversi, senza fideiussione erano fuori. Il problema è il rispetto delle regole. Ora stiamo lavorando con la nuova presidenza Figc di Gabriele Gravina affinché ci fossero nuove norme per l'iscrizione, approvate a dicembre 2018: queste norme prevedono che il 24 giugno devi presentare tutti i parametri. Poi a gennaio 2019 abbiamo approvato la norma per cui se non si ottempererà a due trimestri di pagamento, andrà fuori in pieno campionato. Questa è una norma rivoluzionaria. Mentre prima c'era una cultura che prevedeva l'iscrizione, poi il mio compito era accompagnarti alla fine del campionato. Ora cambierà la cultura: non è più sopportabile una situazione del genere".

"Il mio futuro? Il mio obiettivo è solo uno ed inderogabile: identità, sostenibilità economica e regole per la Lega Pro. Bisogna consolidare il campionato della Lega dei comuni d'Italia. Siamo quelli della formazione di giovani e presidio sul territorio. Quando un pullmino va a prendere i ragazzi li porta al campo e li toglie dalla strada".

"La funzione della Serie C di far fare le ossa ai giovani? E' il nostro sogno, se si va a vedere la vittoria a Spagna 1982 e a Germania 2006 parecchi di questi ragazzi si sono formati in Serie C, ricordiamo ad esempio Fabio Grosso".