© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, a Rai Sport ha analizzato il problema fideiussioni in Serie C: "Quattro squadre, Matera, Cuneo, Lucchese e Pro Piacenza, dovranno, sulla base dei provvedimenti presi all'ultimo consiglio federale, essere penalizzate con 8 punti e pagare 350mila euro di multa. Se non pagheranno la sanzione, saranno escluse. La scadenza per i pagamenti? Mi auguro nel più breve tempo possibile, gli organi preposti se ne stanno già occupando. Stiamo verificando, in base all'articolo 16, se siano venuti a mancare anche i criteri di regolarità: il presidente Gravina sta studiando la vicenda, le esclusioni potrebbero essere rapidissime. Per fortuna con le regole date dalla nuova governance, non accadrà più nulla del genere in C".