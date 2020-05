Ghirelli: "Ricorsi? Spero di no. La gente non capirebbe e ci darebbe un calcio nel sedere"

vedi letture

Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli intervistato da Radio 24 ha spiegato di augurarsi che non vi siano ricorsi dopo le decisioni prese dall'Assemblea di ieri e che dovranno essere ratificate dal Consiglio Federale: “Nel momento in cui si decide di chiudere il campionato si sceglie l'ancoraggio alle norme federali e alla soluzione che crea meno contenziosi. Auspico per questo che non ci siano ricorsi perché il Paese sta soffrendo e la gente non capirebbe una mossa simile da chi ritiene di aver subito un torto. - continua Ghirelli – Ci darebbero un calcio nel sedere e avrebbero ragione. Per questo sarebbe meglio evitare”.