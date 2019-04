Ghirelli risponde a Calcagno: "Dichiarazioni offensive e senza senso"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha rilasciato un comunicato per rispondere alle dichiarazioni di Umberto Calcagno che ieri a Tuttoc.com aveva dichiarato: “meno over in C sarebbe una porcheria” e “Ho l’impressione che in Lega Pro più che di sgravi fiscali e semi-professionismo sia ormai il caso di parlare di semi-dilettantismo ... allo sbaraglio".

“Lo stile non si acquista al mercato ma dalla qualità dei rapporti e costituisce una caratteristica culturale e morale di ogni persona. Porcheria, dilettantismo, sbaraglio possono essere tranquillamente restituiti al mittente e non aggiungo altro. - esordisce Ghirelli nella nota - Calcagno rilasciava dichiarazioni offensive e senza senso, forse sconvolto dal fatto che era in corso a Roma un incontro tra il sottoscritto, il Segretario Emanuele Paolucci, Damiano Tommasi e Gianni Grazioli. Si è discusso ognuno sostenendo le proprie tesi, ma con lo scopo di proseguire un percorso di sviluppo e di riforma del calcio italiano, si è parlato del progetto II squadre, di come superare prestiti e valorizzazioni, di come dare sviluppo ai settori giovanili propri dei club: cioè come partecipare al rilancio del calcio italiano. Di conseguenza, se si guardano semplicemente gli argomenti, si capisce la distanza con le dichiarazioni in libertà di Calcagno”.