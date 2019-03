Ghirelli risponde a Rossi: "Pagare per allenare? Porti nomi e fatti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Questa mattina sulle nostre pagine Marco Rossi, ct dell'Ungheria, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla sua avventura in Serie C: "Molto spesso ci sono bravi tecnici costretti a vivacchiare nelle categorie inferiori, poi dipende da te se accettare o meno i compromessi. Per quello che mi riguarda mi è stato proposto di pagare per allenare in Serie C. Una cosa che accade regolarmente, ma a questo punto non sei più un professionista, ma semplicemente uno sponsor. E siccome io devo vivere di calcio e non pagare per lavorare o provavo qualcosa di diverso, come la soluzione estera, o andavo a lavorare da mio fratello che ha uno studio da commercialista".

A tali dichiarazioni ha risposto direttamente l'attuale presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli attraverso una nota ufficiale inviata alla redazione di TMW: “Se Rossi porta nomi e fatti, io sono pronto al suo fianco. Abbiamo necessità per cambiare che si passi a fatti concreti. In ogni caso ho dato disposizioni alla Lega Pro di inviare le dichiarazioni alla Procura Federale per le indagini che, mi auguro, ci saranno”.