Ghirelli scrive a Caiata: "Resta al mio fianco, abbassiamo le polemiche"

Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro, ha scritto a Salvatore Caiata, Presidente Potenza Calcio e consigliere del Direttivo di Lega Pro

“Caro Salvatore, in questi mesi ho trovato un vero appassionato di calcio, innamorato della sua città e dei colori della maglia.

Tu, a Potenza, hai costruito un racconto del calcio italiano e lo hai fatto diventare una fiaba nazionale.

La mia fortuna è di averti in Lega Pro, sei il rappresentante delle istanze della Lega presso il Governo italiano e il Parlamento.

Lo sei, in un momento particolarissimo, quello del passaggio delle riforme per il calcio italiano. Tu, amico mio, sei l’ispiratore di molte cose che faccio e del fatto che le debba fare, comunque, se credo di avere un progetto vincente per la Lega di Serie C.

In queste poche settimane dall'elezione a presidente, sono stato spesso al centro dell’attenzione dei media e qualcuno, storcendo il naso, mi ha fatto capire “Sei troppo esposto non ti sembra, datti una calmata”. Ed io ho accelerato, pensando a te. Noi della Serie C, direbbero nella Città di Gubbio ove sono nato, siamo un poco “scalcagnati” e pensano per questo di intimidirci o di farci passare da sempliciotti di campagna".

“Caro Salvatore - continua la lettera - hai visto cosa ci hanno fatto in estate tra commissari e Lega di B? Ora, quel disastro deve essere recuperato e la partita va chiusa. E quindi io devo far capire che noi della Serie C siamo quelli che credono nelle riforme, non oso dire che siamo quelli più convinti (anche perché senza riforme siamo destinati a perire e con noi la storia del calcio dei Comuni d’Italia). Quindi, devo rischiare la sovraesposizione fino al Consiglio Federale di martedì 18 dicembre pv per far capire che riforma e ripristino dei diritti sono un’unica cosa. Se non si farà ciò, avranno colpito seriamente la spinta propulsiva verso l’innovazione. Le vipere si nascondono per colpire e rimanere nel vecchiume della crisi, chi vuol cambiare deve rischiare, esponendosi".

"Caro Salvatore - conclude Ghirelli - tu ti esponi, ci metti la faccia. Ora, ti chiedo di rimanere al mio fianco. Ti prego di abbassare la polemica sugli errori arbitrali, sono ragazzi giovani in formazione e qualche volta pagano il loro essere giovani. Diamogli una mano e tu gliel'hai già data, mi hai detto “Dotiamoli di auricolari per far crescere la collaborazione tra la terna e facendo così migliorerà la loro prestazione”. Io ho attuato la tua giusta richiesta. Un grande abbraccio, Francesco “.