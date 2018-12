Ghirelli scrive a Lo Monaco: "Atto ignobile verso di te, ti siamo vicini"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo che nella giornata di oggi al centro del campo del Massimino è stata trovata una testa mozzata di maiale travisata con una parrucca bionda e un paio di occhiali con un biglietto di insulti all'amministratore delegato della società Pietro Lo Monaco, il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha scritto un comunicato di sostegno nei confronti del dirigente etneo:

"Caro Pietro, non riuscendo a telefonarti, ti chiamerò più tardi, ti scrivo. L’atto ignobile di cui sei stato bersaglio , si qualifica da solo: un atto delinquenziale che mi auguro le forze dell’ordine preposte possano colpire, assicurando alle patrie galere chi lo abbia compiuto. So che tu sei forte e non arretrerai di un centimetro, anzi sarai ancora più combattivo. Io, la Lega Pro ti siamo vicini e pronti a schierarci con te. Dicci pure cosa possiamo fare più e meglio.

Una parola ai delinquenti autori dell’ignobile e vigliacco gesto: Pietro ama il Catania, si spende per riportare il club lassù ove merita stare; voi non siete tifosi di una maglia tra le più gloriose del calcio italiano, voi siete feccia che rovina il lavoro serio, il tifo vero, l’amore forte. Caro Pietro, ti sono vicino con affetto e stima, Francesco".