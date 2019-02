© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha inviato un messaggio, pubblicato sul sito della Virtus Entella, al calciatore Andrea Orlandi che ha dovuto appendere gli scarpini al chiodo a causa di un problema cardiaco. Questo il messaggio del numero uno della terza serie italiana:

"Caro Andrea, quando la vita ci mette davanti a prove difficili, che sembrano insormontabili, entra in gioco la determinazione di non far vincere ciò che ci provoca sofferenza. La forza è preziosa alleata e si trova dentro di noi. E' una colonna della vita, un valore che si alimenta con la famiglia, gli amici, i compagni di squadra ed i tifosi. Tu hai trovato una grande famiglia all'Entella, dove si compie un'esperienza di rilievo a livello personale e tecnico. La vita ti mette davanti ancora tante strade da percorrere e altri sogni da realizzare. Ci tenevo a farti arrivare il mio messaggio di vicinanza e a dirti: Forza, Andrea, io tifo per te".