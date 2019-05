Ghirelli: "Serie C difficile e travagliata. Ma combattuta fino all'ultimo"

Fonte: Lega-pro.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

“Si è concluso il campionato Serie C.

Uno dei più difficili e travagliati per le note vicende che appartengono al passato. Si riferiscono ad un passato remoto che ci ha permesso di scendere in campo con tutte le squadre solo dal 4 novembre.

Dal punto di vista tecnico è stato di appeal e combattuto tanto che ha determinato l’ultima promozione all’ultima giornata.

La prima parola da rivolgere è grazie a tutte le società per quanto hanno sopportato e per la collaborazione fattiva alla svolta.

Abbiamo dato una nuova direzione al nostro calcio. Siamo ad una svolta e viene segnato un nuovo percorso che mette al centro la sostenibilità economica e le regole”.

“Ci sono punti fermi, fondamentali per ripartire - continua Ghirelli - come le 5 promozioni in B e le 5 retrocessioni (rispetto a 4 promozioni, e 9 retrocessioni: una piccola riparazione del torto subito) , la riammissione dei club virtuosi, la scelta di valorizzare la formazione di giovani calciatori a partire da quelli dei nostri club, le nuove regole per le ammissioni al campionato ecc.

Il Presidente Ghirelli guarda al presente con convinzione: “Diventiamo sempre più una Lega che ha una cultura imprenditoriale, che tiene conto di fattori determinanti quali la riduzione dei costi, l’aumento dei ricavi, la defiscalizzazione e la crescita e valorizzazione dei giovani calciatori e dei settori giovanili dei nostri club.

La Lega Pro diventa sinonimo di Lega dei pulmini, della formazione e del territorio a tutti gli effetti.

A poco più di 140 ore, spazio ad un nuovo “campionato” con i play-off, una competizione di qualità che riunisce famiglie e tifosi sugli spalti e riempie gli stadi.

Dal 12 maggio prossimo si cambia: la palla torna al centro del campo”.