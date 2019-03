© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si fanno sempre più insistenti le voci riguardo al passaggio da Eleven Sports a DAZN delle partite in streaming della prossima stagione di Serie C. Ne ha parlato ai colleghi de Il Giornale di Vicenza il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli: "Si sta lavorando proprio in questi giorni, e la decisione sarà presa a breve, spero. C’è un elemento che dobbiamo sottolineare c’è logicamente bisogno di una esposizione televisiva, ma anche per utilizzarla come strumento capace di accendere un’attenzione nei confronti dei ragazzi attraverso il mobile perché spesso i ragazzini non sanno nemmeno che la squadra della loro città è in serie C".