Ghirelli: "Siamo a novembre e si deve giocare su tutti i campi"

© foto di Francesco Scopece/TuttoLegaPro.com

Intervenuto nel corso della trasmissione “Il Neroazzurro” su 50 Canale il direttore generale, e candidato unico alla presidenza, della Lega Pro Francesco Ghirelli ha parlato della richiesta di sospensione delle gare del Girone A chiesta dalla Virtus Entella con parole categoriche: “Nel week end giocheremo su tutti i campi, l'ha deciso il Consiglio Federale e quindi si gioca. Siamo a novembre, si scende in campo e si gioca anche se la vicenda che interessa l'Entella è dolorosa, questa situazione ha minato la credibilità del calcio che stiamo vivendo. Ai tifosi, che sono i più colpiti, bisogna chiedere scusa, scusa e scusa, perché abbiamo allontanato l'entusiasmo e creato incertezza. - continua Ghirelli come riporta Tuttopisa.it - Vedremo quello che accadrà il 6 novembre con l'Entella, poi procederemo a ricostruire i livelli della giustizia sportiva, perché questi ricorsi e giudizi hanno creato sconcerto. Ripartiamo con grande entusiasmo, fiducia e speriamo di rimettere in carreggiata il torneo, un campionato che mai nessuno penso abbia vissuto. Promozioni? Dobbiamo aspettare le date del 6 e del 15 novembre, poi valuteremo le varie opzioni”.