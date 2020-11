Ghirelli: "Siamo vicini all'Olbia Calcio e ai familiari delle vittime di una alluvione allucinante"

In seguito all'alluvione che ha colpito la Sardegna, in particolar modo Olbia, il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha pubblicato una lettera diretta al numero uno della formazione gallurese sul proprio profilo Facebook:

"Caro Alessandro,

sono vicino all’Olbia Calcio e sono vicino ai familiari delle assurde morti di cittadini inermi per l’incuria e l’incapacità di un’opera preventiva che costerebbe meno e, ancor più importante, ridurrebbe le sofferenze e il dolore. Questa giornata, già segnata dal minuto di raccoglimento voluto dal presidente Gravina per uno straordinario ed irripetibile calciatore come Diego Armando Maradona; nella tua terra, ma il segnale lo manderai per tutta la Serie C, avrà anche il ricordo delle vittime di una alluvione allucinante. Noi tutti della Serie C amiamo una terra orgogliosa e meravigliosa come la Sardegna. Un grande abbraccio, Francesco Ghirelli".