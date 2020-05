Ghirelli: "Soddisfatti che i club della C possano accedere alla cassa integrazione"

Con un post pubblicato sul profilo ufficiale della Lega Pro su Twitter Francesco Ghirelli, numero uno della Serie C ha accolto con favore la decisione del Governo di concedere la cassa integrazione anche ai lavoratori dei club di Serie C: “Siamo soddisfatti che i club della Serie C possano accedere alla cassa integrazione in deroga - scrive il presidente della Lega Pro -. Una misura del decreto rilancio anticipata dal Ministro Spadafora. Una boccata d’ossigeno per continuare a svolgere un prezioso ruolo sociale".