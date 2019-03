Ghirelli su Cuneo e Lucchese: "Atti alla Procura. Silenzio d'obbligo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nonostante da più parti si chieda alla Lega Pro e al suo presidente Francesco Ghirelli una presa di posizione netta sulle situazioni di Cuneo e Lucchese, il numero uno della terza serie professionistica italiana non si sbilancia e continua a ribadire che in questo momento non si può fare altro che aspettare le decisioni della Procura Federale che sta analizzando i documenti. “Ho l'obbligo del silenzio per doveroso rispetto – ribadisce Ghirelli come riporta tuttoc.com - in quanto gli atti sono all'attenzione degli organi federali della Procura Federale".