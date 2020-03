Ghirelli su D'Agostino: "Ora sono più tranquillo sulla situazione in casa Avellino"

Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha parlato a Sportchannel del cambio di proprietà in casa Avellino dopo l’incontro a Roma con il neo patron irpino Angelo D’Agostino: “È stata l’occasione per conoscerci meglio e ora sono molto più tranquillo di prima e appena saranno consegnati i documenti lo sarà ancora di più. D'Agostino è un imprenditore serio che ha un'idea chiara su cosa fare, è motivato da una passione sana e vuole portare nel calcio la sua forte impronta imprenditoriale, lavorando nel settore giovanile che è la mission della Lega Pro. - continua Ghirelli come riporta Tuttoavellino.it - Ci sono club in difficoltà economiche? Non direi, le società hanno pagato tutte, sono tutte in regola con gli stipendi. Abbiamo messo delle regole ferree, monitoriamo la situazione e lavoriamo per la sostenibilità economica".