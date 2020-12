Ghirelli sul caso Casertana: "Abbassare i toni, le regole vanno rispettate"

vedi letture

Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha rilasciato oggi alcune dichiarazioni su Casertana-Viterbese: "In questa vicenda preferisco stendere un velo e non commentare. Le regole sono difficili perché vanno rispettate. Il “maledetto” genera precarietà ed incertezza. Una cosa non accetto che io possa essere accusato di non decidere o che non mi interessi di un club. Capisco anche che ci sono interessi di parte e che sarebbe necessario che spirasse un vento di rispetto, di toni pacati , di reciproca comprensione. Chi urla lo faccia, lo capisco ma a me non porta a mutare posizione. La cambio se capisco che ho sbagliato e ammetterei tranquillamente di aver sbagliato. Nelle vicende di questi giorni, senza supponenza devo dire che non ho sbagliato, mi sono interessato delle vicende ogni minuto della giornata. Oggi, dopo che l’ ASL di Caserta ha scritto, la decisione è stata subito quella di rinviare la partita Juve Stabia-Casertana. Io ringrazio l’ASL, sono state giornate che abbiamo complicato noi a loro che sono impegnati a risolvere i problemi di tutta la comunità locale. Noi del calcio siamo alla stregua di tutti, non accampiamo alcun privilegio, quindi grazie ed anzi scusateci per il frastuono che abbiamo creato".