Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, è intervenuto ai microfoni di Raisport per commentare il caso Cerignola: "Io sono stato zitto nel corso di queste settimane per rispetto della società e noi abbiamo anche rispettato tutte le decisioni dei livelli di giustizia sportiva ed amministrativa. Il TAR alla fine ha dato una sentenza, su un punto importantissimo, l'inderogabilità dei termini che è un pilastro. Mi dispiace che lo stadio al 5 luglio non fosse a posto, auguro al Cerignola di poter arrivare alla C attraverso il prossimo campionato. L'esperienza di Cerignola ci ha posto una questione che dobbiamo affrontare, la questione dei campi di erba sintetica. Dobbiamo discuterne in Consiglio Federale. - conclude Ghirelli come riporta Tuttoc.com parlando poi del campionato - Credo che da questo punto di vista si apra un campionato a 60 squadre aperto e combattuto".