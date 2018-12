Ghirelli sul Pro Piacenza: "Eredità dei commissari precedenti"

Fonte: Lega-pro.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Questa la nota del presidente di Lega Pro Francesco Ghirelli sulla situazione del Pro Piacenza che potrebbe non scendere in campo nel prossimo turno a causa del mancato pagamento degli stipendi:

“In riferimento al Pro Piacenza: grazie a tutti i commissari che il Coni nominò in Figc. Avete qualche consiglio da darmi sul come gestire l’assurda situazione in cui ci troviamo e il cui merito va ascritto a tutti voi?

Vi chiedemmo con Gabriele Gravina, allora Presidente della serie C di mettere fuori dal campionato le squadre che non avevano le fideiussioni, ci avete risposto no e avete costruito un provvedimento assurdo, incomprensibile che porta alla sofferenza dei cinque club, tra cui il Pro Piacenza e consegna una situazione insopportabile per i club, gli altri, che hanno rispettato le regole.

Noi della Lega Pro dovremo gestire una situazione di consunzione lenta? Penso che sia difficile, dato le attuali normative vigenti per questo campionato, fare diversamente. Assicuro che faremo l’impossibile per evitare situazioni incresciose. Nel futuro il Presidente della Figc, Gravina, con le nuove norme per le iscrizioni al campionato ha innescato una rivoluzione e casi come questi che ci sono stati lasciati in eredità dai commissari non ci saranno più”.