Ghirelli sull'accordo con Sky: "Accordo che dà un segnale forte al mercato"

Attraverso un post su Facebook il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha commentato così l'accordo con Sky per la trasmissione delle gare di Serie C (fino a un massimo di 15 per ogni giornata) siglato nei giorni scorsi: "Ringrazio tutti, anche quelli-in Verità pochi- che hanno espresso un giudizio un poco forte. Sono sempre molto restio a prendermi meriti e chi mi conosce, veramente, lo sa. In questo caso ascrivo al sottoscritto la caparbietà di aver creduto nella Serie C, il primo contatto è iniziato nel 2011. Andai a Sky con Gaia Simonetti. Poi ci sono stati alti e bassi. Ho detto ai giovani dirigenti dei club che ho incontrato ieri in conference-call che questa lunghissima trattativa dimostra che se sei certo che il tuo progetto sia valido vai avanti perché, se non hai errato, ci sarà il momento della verità. Si potrebbe dire: “Non ti curar dei pregiudizialmente contro, è gente che non merita e in genere nasconde altro". Oggi, siamo venuti fuori dopo il periodo in cui streaming non funzionava ed eravamo all’angolo. Un colpo di reni, un progetto imprenditoriale, la credibilità della serie C, il coraggio dei presidenti -TUTTI- l’aiuto dell’avv. Bonanni ( cito lui per dire di tutti quelli di Lega Pro che hanno dato professionalità, abnegazione ecc) ed ora la piattaforma è ampia, diversificata per prodotto e per costi. Sky completa e ci dà un segno forte dal mercato; Rai ci da “il chiaro” il ruolo della tv pubblica che ringrazio; streaming, Eleven ci consente i giovani che possono quando, dove decidono; tv private ci consentono di stare sul territorio; radiocronache per chi viaggia ed ascolta; Unicusano tv una esperienza di alta qualità’; le rubriche per emozionare. Eccola che la proposta si completa .....giovani, anziani, molti da conquistare.

E poi lo dovevamo ai presidenti per aprire al mercato mentre gli stadi sono chiusi e gli sponsor latitano. Lo dovevamo ai tifosi, lontani per “il maledetto” dallo stadio ed, ora, potranno accedere meglio ad un contatto con la loro passione. Questa è l’Italia, ma i nostri tifosi sono.....anche all’estero......Natale è vicino, vedremo. Grazie a tutti".