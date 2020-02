vedi letture

Ghirelli sull'Avellino: "Sono preoccupato. I soci smettano di litigare per il bene del club"

Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha parlato ai microfoni di SportChannel214 della delicata situazione in casa Avellino: “Sono preoccupato, sarei sciocco se non lo fossi e mi auguro che vengano pagati gli emolumenti e contemporaneamente arrivino alla FIGC le garanzie sulla solvibilità economica. Finora non è arrivato nulla e questo è l’aspetto più preoccupante, ho l’impressione che la situazione possa risolversi nel momento in cui le garanzie saranno presentate. Avellino è una grande realtà, ha fatto la storia e rappresenta un pezzo importante del nostro calcio. Gli abbiamo dato qualche giorno in più, ma vanno presentati. C'è troppa guerriglia, troppa invasione di campo, ognuno faccia il proprio mestiere. Adesso non voglio né peggiorare né aumentare le preoccupazioni, c'è controllo sulla situazione, ma bisogna che si smetta di litigare fra soci e di pensare ai propri interessi”.