© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, al termine della prima gara di Supercoppa Serie C (0-0 fra Entella e Pordenone) ha parlato della promozione dei liguri al centro la scorsa estate di una vicenda assurda che li portò a ritardare l’avvio del campionato in attesa di una riammissione, poi non concretizzatasi, in Serie B: “Ho parlato di sgarro, ho usato una parola forte e non me la rimangio. L’Entella più di tutti, anche degli altri club coinvolti loro malgrado nella vicenda, è stata vittima di una gigantesca ingiustizia, non trovo parole diverse. - continua Ghirelli – La sua promozione in Serie B è piena di significato, si è ripresa la B sul campo e questo è un segnale importante per tutti, anche se lo sgarro rimane”.