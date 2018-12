© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli nella conferenza stampa di chiusura dell'assemblea di lega ha voluto parlare anche di quanto successo a Caserta dove il patron del club locale Giuseppe D'Agostino ha annunciato il proprio addio dopo il ferimento di un suo famigliare durante la contestazione alla dirigenza: "Già una settimana fa ero intervenuto con il presidente e con il sindaco, quella lettera è in sospeso. Io mi auguro D'Agostino rimanga e che se ne possa discutere. Si è surriscaldato il clima generale, bisogna raffreddarlo. C'è troppo nervosismo. Da agosto siamo tutti sotto tiro, sotto tensione continua. Dalle partite che si recuperano ai tifosi che non sanno quando la propria squadra gioca. Tutto questo incrocio di date è difficile da governare. Da parte delle squadre c'è l'esigenza di riposare, da parte nostra quella della regolarità del campionato, i tifosi vorrebbero le partite solo il sabato e la domenica. Per un'inezia può scoppiare tutto. Ai presidenti e ai dirigenti chiedo calma, abbassiamo il livello della polemica, cerchiamo una soluzione e raffreddiamo l'ambiente. Mi auguro di poter andare a Caserta, anche perché hanno una bella squadra. Quella lettera è ancora viva".