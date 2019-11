Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha parlato nel corso della trasmissione La politica nel pallone sul GR Parlamento della situazione della Lega Serie A: “Il ruolo che sta svolgendo la FIGC con la presidenza Gravina dà tranquillità e sicurezza dal punto di vista delle regole e della garanzia. E ciò fa affrontare meglio rispetto al passato il tema Serie A. - continua Ghirelli parlando delle dimissioni di Gaetano Miccichè – Non abbiamo bisogno di una Lega A in crisi o con problemi di siffatta natura. Per portare avanti le riforme, perché si crei un ragionamento a sistema e si prosegua un’opera di rinnovamento, è necessaria che la Lega svolga il suo ruolo. Ogni presidente di club pensa di essere il presidente della Lega, noi invece abbiamo bisogno di una Lega unita, forte e che esprima una posizione. Ci sono delle regole da rispettare, ma anche il buon senso perché Miccichè ha operato bene e mi auguro che la situazione si risolva presto. La FIGC ha dato la possibilità di votare ai primi di dicembre, solo dopo aver espletato le fasi della votazione scatterebbe il commissario ad acta, così da consentire le modifiche necessarie a governare la Lega. Commissario? Nel momento in cui i presidenti percepiscono che può esserci nominano un presidente, scatta una sorta di difesa dell’autonomia”.