Ghirelli sulla Serie B: "Senza decisioni il prossimo anno sarà a 22"

Fonte: Tuttoc.com

© foto di Francesco Scopece/TuttoLegaPro.com

Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli durante la conferenza stampa che ha tenuto in quel di Pontedera, riguardo al numero di promozioni in cadetteria ha dichiarato: "Se non si prende nessuna decisione le squadre che giocheranno nella prossima Serie B saranno 22, vedremo quali saranno i meccanismi per le promozioni. Poi dovremo aspettare il TAR, rapidamente andremo a ridefinire il tutto".