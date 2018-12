© foto di Francesco Scopece/TuttoLegaPro.com

Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha parlato a Eleven Sports delle prossime regole per le iscrizioni spiegando che i criteri saranno più stringenti: “Per ottenere risultati importanti mi darà una mano il presidente Figc Gravina. Il 18 dicembre verranno approvate le nuove norme per l'iscrizione ai campionato. Niente più deroghe, ci saranno regole precise da rispettare: via la finanza creativa, dopo due mesi che il club non paga gli stipendi sarà tolto dal campionato".